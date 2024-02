Zatrzymali poszukiwanego listem gończym. Ukrywał się w zaroślach. Obok niego kobieta

Kryminalni krośnieńskiej komendy zatrzymali po pościgu poszukiwanego listem gończym 31-latka, który po porzuceniu auta ukrywał się w zaroślach.

Jak się okazało mężczyzna ma cofnięte uprawnienia do kierowania i zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co grozi od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności. Jednym z ustawowych zadań realizowanych przez policjantów jest zatrzymywanie osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości - tłumaczy komisarz Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. Dlatego funkcjonariusze sprawdzają każdą informację o miejscu przebywania osoby, celem zatrzymania jej i doprowadzenia do aresztu śledczego bądź innej placówki, w której powinna odbywać karę pozbawienia wolności.

We wtorek (27 lutego) kryminalni krośnieńskiej komendy mając wiedzę, że na terenie jednej z miejscowości gminy Dąbie może przebywać osoba ukrywająca się przed organami ścigania, postanowili to sprawdzić. Podczas dojazdu funkcjonariusze zauważyli stojący na drodze pojazd marki Volkswagen, za kierownicą którego siedział poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim 31-latek. Obok niego siedziała kobieta. Po zatrzymaniu auta, policjant wysiadł chcąc podejść do mężczyzny. Ten widząc to gwałtownie cofnął, a następnie zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim w pościg.

Mężczyzna uciekał drogami gruntowymi i polnymi, drogą krajową numer 32, porzucając samochód na drodze leśnej. Gdy kryminalni zatrzymali się przy volkswagenie, w niedalekiej odległości od auta stała kobieta z dzieckiem, którą widziano wcześniej w pojeździe, natomiast kierujący jak się okazało ukrywał się w zaroślach.

Odnaleziony przez policjantów został zatrzymany. Po sprawdzeniu danych mężczyzny w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że poza tym, że był poszukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności, ma on także czynny zakaz prowadzenia pojazdów oraz cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W środę (28 lutego) został doprowadzony do aresztu śledczego, gdzie spędzi najbliższe miesiące.

