Złodzieje ukradli przyczepę, ale krótko cieszyli się łupem. Policjanci już ich mają!

W noc z dwunastego na trzynastego kwietnia, podczas patrolu, skwierzyński kryminalni zauważyli podejrzane zachowującego się kierowcę, który jechał terenowym samochodem. Auto miało przymocowaną przyczepę przeznaczoną do przewozu pojazdów. Funkcjonariusze podejrzewali, że mężczyźni znajdujący się w pojeździe mogą być powiązani z serią kradzieży, które miały miejsce w ostatnich tygodniach w okolicy. Ich przypuszczenia okazały się słuszne.

Policjanci po krótkim pościgu zatrzymali podejrzanych i przystąpili do przeszukania pojazdu, którym poruszali się mężczyźni. Okazało się, że przymocowana do pojazdu przyczepa została skradziona. Jej wartość oszacowano na 25 tysięcy złotych. W toku przeprowadzonych czynności mundurowi ustalili również, że tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe są przypisane do innego samochodu, co również stanowi przestępstwo - mówi młodszy aspirant Mateusz Maksimczyk z Komendy Powiatowa Policji w Międzyrzeczu.