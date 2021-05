Zielona Góra. Egzaminem z języka polskiego rozpoczęła się matura 2021. Jutro matematyka

Do egzaminów maturalnych w I LO w Zielonej Górze przystępuje 178 osób oraz dodatkowo 40 absolwentów będzie zdawać wybrane egzaminy. - Chcielibyśmy, by na rozprawce była "Lalka" Bolesława Prusa - mówili maturzyści przed egzaminem z języka polskiego. I była!

To już druga taka inna niż do tej pory matura, Bo z powodu pandemii koronawirusa w reżimie sanitarnym. Ale jak dodają tegoroczni maturzyści, w zeszłym roku, ich kolegom było łatwiej. Zdalnie uczyli się tylko dwa miesiące. Tegoroczni licealiści tylko połowę nauki odbyli w szkolnej ławce. Nic więc dziwnego, że mają wiele obaw. Nauka przez komputer to nie to samo co bezpośredni kontakt z nauczycielem i klasą.

Tegoroczni maturzyści nie mieli nawet... studniówki - Jesteśmy dziwnym rocznikiem, nie dość, że musieliśmy uczyć się zdalnie, nie mieliśmy ani studniówki, ani tradycyjnej pielgrzymki przed maturą – mówią maturzyści 2021 i proszą: - Trzymajcie za nas kciuki! My damy z siebie wszystko.

Tegoroczna matura będzie bez części ustnej (podobnie było rok temu). Poza tym nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Matura 2021 w reżimie sanitarnym Matura w reżimie sanitarnym oznacza, że uczniowie w miarę możliwości wchodzą do szkoły różnymi wejściami. Muszą dezynfekować ręce, mieć maseczki, które mogą zdjąć dopiero gdy zasiądą w ławce. A ta musi być ustawione w co najmniej 1,5-metrowej odległości od kolejnej.

Jak mówi dyrektor I LO w Zielonej Górze Ewa Habich, w szkole do matury przystępuje 178 uczniów. Wszyscy absolwenci wybrali dodatkowe przedmioty: jeden, dwa, trzy, choć nie musieli. W ogólniaku dodatkowo 40 osób będzie też zdawało poszczególne egzaminy...

- Już w ubiegłym roku przeszliśmy manewry, więc jesteśmy przygotowani, by egzaminy przebiegały sprawnie - mówi Ewa Habich. - Młodzież chce już mieć je jak najszybciej za sobą.

Zdaniem pani dyrektor kondycja uczniów jest dobra i bardzo w nich wierzy.

- Monitorowaliśmy sytuację i wydaje się, że młodzież chce mieć już jak najszybciej za sobą egzaminy - podkreśla pani dyrektor -

Chyba rodzice bardziej przeżywają niż młodzież. Tak można powiedzieć na podstawie telefonów do szkoły.

Alina Dużyński, nauczycielka języka angielskiego w I LO, uważa, że uczniowie poradzą sobie bez problemu. Choć oczywiście te dodatkowe warunki, reżim sanitarny ma swoje znaczenie. Egzamin maturalny z języka polskiego w I LO w Zielonej Górze Jacek Katarzyński - Ja liczę na "Lalkę" Prusa - odpowiadali na nasze pytania przed egzaminem maturzyści.

- Oby tylko nie było "Wesela" Wyspiańskiego na rozprawce - to kolejny głos absolwenta.

- Humory dopisują, więc będzie dobrze - mówią wchodząc do sali... Zobacz też:

W I LO młodzież stara się zachować zimną krew, ale wiadomo, to najważniejszy egzamin w życiu.

- Wierzę, że są dobrze przygotowani – mówi jedna z mam, która przywiozła do szkoły córkę. ‘- Bardzo się denerwuje i próbuję doszukiwać się plusów. Przecież to według ostatniego, ale nie tylko tego, rankingu najlepsza szkoła w mieście i w regionie. Jej wynik był bardzo wysoki, kolejna szkoła na liście, miała dużo niższy. Poza tym mam nadzieję, że ci, co układali arkusze egzaminacyjne uwzględnią fakt nauki zdalnej.

Młodzież przyznaje, że przez całą majówkę powtarzała jeszcze materiał. Z pomocą przyszedł internet i nagrania nauczycieli polonistów. Szkoda, że ich tak mało…

Wyniki matur mamy poznać 5 lipca.

Terminy egzaminów maturalnych: 4 maja,wtorek, język polski – poziom podstawowy (pp), język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony (pr)r

5 maja, środa, matematyka – pp, historia muzyki – pr

6 maja,czwartek, język angielski – pp, historia sztuki – pr

7 maja,piątek, język angielski – pr, język angielski – dj, filozofia – pr

10 maja, poniedziałek, język polski – pr,język łemkowski – pr, język kaszubski – pr

11 maja, wtorek, matematyka – pr,wiedza o społeczeństwie – pr

12 maja, środa, biologia – pr,język francuski – pr, język francuski – dj

13 maja, czwartek, geografia – pr,język francuski – pp, język hiszpański – pp, język niemiecki – pp,język rosyjski – pp, język włoski – pp

14 maja, piątek, chemia – pr,język niemiecki – pr, język niemiecki – dj

17 maja, poniedziałek, historia – pr, język rosyjski – pr, język rosyjski – dj

18 maja, wtorek, fizyka – pr,język hiszpański – pr, język hiszpański – dj

19 maja, środa, informatyka – pr, język włoski – pr, język włoski – dj

20 maja, czwartek, języki mniejszości narodowych – pp, języki mniejszości narodowych – pr