Sulechowscy maturzyści z nadzieją patrzą na egzaminy. Zobacz, jak przystąpili do pierwszego z nich Tomasz Rybarczyk

We wtorek 4 maja o godz. 9.00 uczniowie klas maturalnych przystąpili do pierwszego obowiązującego egzaminu z języka polskiego. W Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego do egzaminu przystąpiło 81, a w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie 66 uczniów.