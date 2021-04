Hit dla maturzystów! Maturnocka, czyli darmowa powtórka przed egzaminem! Nie przegap takie okazji

Uwaga maturzyści! Tej okazji nie możecie przegapić. Pięć godzin darmowych korepetycji. 15 nauczycieli z całej Polski powtórzy z Wami materiał z języka polskiego. Możecie słuchać wszystkich prezentacji lub wybrać te, które chcecie powtórzyć przed najważniejszym egzaminem z języka polskiego.

Tegoroczni maturzyści są w trudnej sytuacji. Jak sami mówią, w szkole zamiast trzech lat spędzili 1,5 roku. A zdalne nauczanie to nie to samo co bezpośrednie spotkania z nauczycielami. Dlatego pedagodzy chcą być ze swoimi uczniami do końca. Choćby przez Internet. I pomóc im przed egzaminem z języka polskiego powtórzyć cały materiał w atrakcyjnej - jak na te trudne czasy – formie.

Maturnocka 2021: Skąd się wzięła? Pomysłodawczynią i współorganizatorką Maturnocki 2021 jest Agata Karolczyk – Kozyra – nauczycielka języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie oraz autorka bloga edukacyjnego „Kreatywny polonista”. Zastanawiała się, jak pomóc maturzystom w tym trudnym okresie. Wcześniej organizowała w szkole dodatkowe zajęcia przed maturą. Maturonocka odbywała się w szkole, materace z sali gimnastycznej zastąpiły ławki. Jako że powtórki trwały kilka wieczornych godzin, nie brakowało przekąsek i pizzy, którą młodzież bardzo lubi. Uczniowie zgłaszali, jakie partie materiału chcą powtórzyć, a ich utrwalanie odbywało się poprzez gry, łamigłówki, quizy i zagadki. Uczniom taki sposób powtórek bardzo się spodobał. Kolejne roczniki także chciały przeżyć podobne, nietypowe lekcje w szkole. I tak można już było mówić o nowej tradycji we wschowskim liceum. Niestety, pandemia koronawirusa nie pozwoliła kontynuować Maturnocek.

Maturnocka 2021: Kto ją organizuje? Agata Karolczyk – Kozyra postanowiła jednak, wbrew zaistniałej sytuacji, zorganizować Maturnockę 2021 i przenieść ją do… Internetu. Z pomocą przyszła inna polonistka. Anna Konarzewska uczy w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV w Gdańsku, jest autorką bloga „Być nauczycielem. . .” i książki pod tytułem: „Być (nie)zwykłym wychowawcą”.

Do współorganizowania Maturnocki 2021 panie zaprosiły także Dariusza Martynowicza – nauczyciela języka polskiego w Zespole Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach, edukatora i twórcę społeczności internetowej „Czas na progres". Wydarzenie szybko stało się ogólnopolskim, a chętnych do udziału w nim zgłosiło się wielu. Wszyscy są nauczycielami, egzaminatorami i doskonale wiedzą, na co zwrócić należy uwagę podczas przygotowań do matury.

Maturnocka 2021: Aż 15 nauczycieli udzieli Ci darmowych korepetycji W pięciogodzinnym wydarzeniu udział weźmie 15 nauczycieli z całej Polski. Jest gotowy harmonogram ich prezentacji. Można się z nim zapoznać i uczestniczyć we wszystkich odcinkach powtórkowych lub wybrać sobie te, z którymi uczeń ma najwięcej problemu i chciały je utrwalić. Ważna informacja dla wszystkich maturzystów jest taka: Tegoroczna, wirtualna edycja „Maturnocki” odbędzie się 30 kwietnia (piątek), w godzinach: 18:00-23:15 na platformach ClickMeeting i Facebook ( na FB wydarzenie zatytułowane: „I Ogólnopolska Maturnocka Online”).

Jak mówi Agata Karolczyk – Kozyra, już dziś zainteresowanie udziałem w tym wydarzeniu zadeklarowało ponad 12 tysięcy uczniów. Ale nie trzeba się wcześniej rejestrować, zapisywać. Wystarczy w dniu Maturnocki wejść na FB czy platformy.

Nauczyciele podkreślają, że organizują powtórki, bo zależy im na uczniach. Chcą z nimi być do końca i przekazać im pozytywną energię. Wierzy w nich i wiedzą, że na pewno dadzą radę 4 maja br.

Za Maturnocką idzie Ezaminnocka dla ósmoklasistów - To bardzo dobry pomysł. Naprawdę w tym roku jesteśmy w wyjątkowej sytuacji i bardzo się stresujemy maturą – przyznaje Paweł, maturzysta z Zielonej Góry. – Bardzo doceniam to, co robią nauczyciele i że chcą nam poświęcić swój czas na powtarzanie z nami w ramach Maturnocki. To pięciogodzinne, darmowe korepetycje. Na pewno z nich skorzystam. Poza tym dobrze być, chociaż przez Internet, w większym gronie nauczycieli i maturzystów. Takie wsparcie jest nam bardzo potrzebne i już z góry za nie dziękuję.

Warto dodać, że w ślad za nauczycielami szkół ponadpodstawowych idą też nauczyciele podstawówek, którzy korzystają z pomysłu i organizują 21 i 22 maja ogólnopolską Egzaminockę dla uczniów klas ósmych.

Wideo: Próbna matura w III LO w Zielonej Górze:

