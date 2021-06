Zielona Góra. Losowanie działek na Srebrnej Polanie. Zgłosiło się ok. 1300 mieszkańców!

Losowanie nowych działek w Zielonej Górze

I faktycznie, liczba chętnych była bardzo duża. - Mieliśmy 118 działek do podziału. Tymczasem do urzędu miasta zgłosiło się ok. 1300 osób, które były zainteresowane dzierżawą. Z tej liczby po weryfikacji odrzuciliśmy ok. 60 wniosków. Wynikało to m.in. z błędów formalnych, niepełnych dokumentów czy też faktu, że dana osoba nie mieszka w Zielonej Górze - tłumaczy Krzysztof Sikora, prezes ZGK.