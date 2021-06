Zielona Góra. Orkiestra Dęta Zastal dała czadu na deptaku. Letnie koncerty znów cieszą zielonogórzan

Jak się narodziła Orkiestra Dęta Zastal

Początki Orkiestry Dętej Zastal wiążą się z powojenną historią miasta. Nie było by jej, gdyby nie decyzja inż. Kazimierza Szwabowicza, dyrektora Zaoodrzańskiego Zakładu Budowy Mostów i Wagonów „Wagmo”.

W lutym 1947 roku zatrudnił on Michała Kobaka, zawodowego kapelmistrza wojskowego i zlecił mu utworzenie orkiestry dętej. Już w kwietniu rozpoczęły się pierwsze próby 18-osobowej orkiestry, która 22 lipca tego roku przemaszerowała ulicami miasta.

W 1949 roku orkiestra dała już 109 koncertów. Ważną rolę w jej rozwoju odegrało wiele osób. Najdłużej funkcję kapelmistrza sprawował Franciszek Rzeźniczak.

O historii orkiestry można by zapisać niejedną książkę. Choćby o tym, że w 1960 roku zagrała ona na szczycie Śnieżki razem z czeską orkiestrą. A w 2016 roku przemaszerowała przez most w Cigacicach jako główny bohater filmu „Zastal niepokonani