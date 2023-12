Zielona Góra pod śniegiem, paraliż w Lubuskiem. Ludzie wywozili śnieg ciężarówkami! Pamiętacie, co się działo? Mamy zdjęcia z 1965 roku

- Oj, przysypało cię ojczyzno śniegiem – alarmują gazety. Walka ze skutkami śnieżycy nakazem chwili. Kto żyw do łopat. Najżywszy i najprzytomniejszy okazał się w tej ciężkiej chwili tak niedoceniany przez nas wyż demograficzny. To on właśnie dał nam przykład, jak zwyciężać w walce z białym żywiołem. Po głębszym zastanowieniu chwycili za łopaty również ojcowie. Tak czy inaczej, nie będzie żadnej przesady, jeśli powiemy, że demograficzny wyż wygrał walkę z barometrycznym niżem. Ostrożnie więc z narzekaniem. Zwłaszcza że do następnej zimy już niedaleko" - mówi Tadeusz Cegielski, który jest lektorem w filmie ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.