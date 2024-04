Szynobusy za 74 mln zł wciąż nie wożą pasażerów po lubuskich torach

Dwa prototypowe szynobusy Lubuskie kupiło pod koniec zeszłego roku. Kosztowały one łącznie 74 mln zł, miały wyjechać na tory do końca marca, jednak do tej pory to nie nastąpiło.

– Do chwili obecnej pojazdy nie uzyskały zezwolenia UTK na dopuszczenie do eksploatacji, przy czym wg informacji od producenta termin rozpoczęcia użytkowania zależny jest od zakończenia ostatniej fazy formalności przed przekazaniem do eksploatacji, jaką obecnie przechodzą oba pojazdy. Aktualnie trwają prace nad tym, aby pojazdy możliwie najszybciej wyjechały na tory województwa lubuskiego - poinformował branżowy „Rynek Kolejowy”, cytując Arkadiusza Mieczyńskiego, zastępcę dyrektora departamentu infrastruktury transportowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.