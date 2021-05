Zielona Góra. W zdrowym ciele zdrowy duch. Tak seniorzy ćwiczyli w Parku Piastowskim!

W sobotę, 8 maja, w Parku Piastowskim w Zielonej Górze odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Street Army Workout. Dzięki wsparciu urzędu miasta w każdą sobotę i niedziele organizowane są tutaj bezpłatne ćwiczenia dla seniorów i młodzieży pod okiem profesjonalnego trenera. Dzięki ruchowi na świeżym powietrzu mieszkańcy mogą zażyć trochę poćwiczyć dla zdrowia, a przy okazji oczyścić umysł! - O zajęciach dowiedziałam się z mediów - twierdzi pani Franciszka, którą spotkaliśmy na miejscu. - Przyszłam już drugi raz, bardzo mi się to podoba, człowiek może się trochę poruszać. Nie jest to sport wyczynowy, ale na pewno warto trochę poćwiczyć dla zdrowia - przekonuje zielonogórzanka.Zajęcia dla seniorów odbywają się o godz. 9.00 rano. Z kolei na godz. 10.00 organizatorzy zapraszają młodzież. Wideo: Co dalej z "Galerią pod Topolami" w Zielonej Górze?

Maciej Dobrowolski