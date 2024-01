Zielona Góra Zdrój? A dlaczego nie?! W mieście były trzy sanatoria. Jakie? Sprawdź, czym leczono pensjonariuszy!

Winne sanatorium w Zielonej Górze leczyło nie tylko choroby wątroby i nerwowe...

Sanatoria powietrzne i mleczne w Zielonej Górze

O ile winne sanatorium wydaje się czymś naturalnym, skoro Zielona Góra winnicami stała, o tyle pozostałe uzdrowiska mogą dziwić. - Chodzi o sanatorium powietrzne, które znajdowało się przy al. Słowackiego, gdzie terapia odbywała się na bazie powietrza, które było wdychane z sąsiadujących winnic. Można było rozłożyć się na leżakach i to zdrowe, winne powietrze wdychać. I w ten sposób się leczyć. Natomiast zaskakiwać może sanatorium mleczne, gdzie leczono wszelkie urazy na bazie mleka. - Pamiętajmy, że lecznicze właściwości mleka znane były już w starożytności. I stosowane chociażby przez Kleopatrę do kąpieli – przypomina dr Biszczanik. – Takie sanatorium mleczne znajdowało się przy ulicy Batorego. Charakterystyczny budynek istnieje do dziś. Mleczna kuracja najmniej przypadła do gustu dawnym zielonogórzanom i mieszkańcom regionu. Stąd to właśnie sanatorium działało najkrócej. Dla mieszkańców miasta zabiegi w sanatoriach były tańsze niż dla pozostałych pensjonariuszy. Najdłużej, bo do drugiej wojny światowej, funkcjonowało uzdrowisko powietrzne. Tam można było nie tylko się podleczyć, ale i dobrze zjeść.

A może wrócić do uzdrowiskowej tradycji Zielonej Góry?

Ewelina Różycka, która interesuje się historią miasta i zdrowiem, mówi, że dobrze byłoby wrócić i do tych tradycji i nasze winnice czy spa, salony odnowy mogłyby proponować jakieś zabiegi upiększające, relaksacyjne z wykorzystaniem winnego grona.

- Dziś bardzo wielu zielonogórzan stawia na zdrowy styl życia. Chodzi z kijkami, jeździ na rowerze, biega, pływa na basenie, korzysta z różnego rodzaju odnowy biologicznej – zauważa Monika Gamba. – Chciałabym, by miejsc, gdzie można dbać o zdrowie było więcej. Nie mówiąc o tym, że powinno się wszystko zrobić, byśmy mieli w mieście łatwiejszy dostęp do specjalistów, do badań czy leczenia. Bo z tym jest bardzo źle…

- Co można zrobić niemal od razu? Postawić więcej tężni. Bo jedna jest malutka, a druga w Parku Tysiąclecia będzie z pewnością oblężona – mówi Stanisława Przygocka. – Jako emerytka będę często korzystała, ale z osiedla Przyjaźni będę miała kawałek, by do niej dojechać.