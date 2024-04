Oddział wewnętrzny w Zielonej Górze przeprowadził się w miejsce dawnej pediatrii. Modernizacja kosztowała 2 mln zł. Co zyskali pacjenci?

Oddział wewnętrzny Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze był przechodnim. Nie spełniał wszystkich standardów sanitarno-epidemiologicznych. Teraz sytuacja się zmieni, a to dzięki przeprowadzce w miejsce dawnego oddziału pediatrii. Modernizacja pomieszczeń kosztowała 2 miliony złotych.

Nie tylko pacjenci, ale i personel oddziału narzekał na panujące warunki. Ciągle przez korytarz przechodziło wiele osób. Drzwi były wąskie, więc trudno było manewrować łóżkami… Kiedy okazało się, że oddział może przenieść się w miejsce oddziału pediatrii, który z kolei przeprowadził się do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, wszyscy z niecierpliwością czekali, kiedy plany staną się rzeczywistością.

Oddział wewnętrzny Szpitala Uniwersyteckiego na nowym

Modernizację klinicznego oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałami: diabetologii, endokrynologii i gastroenterologii wsparł urząd marszałkowski, przeznaczając na ten cel dwa miliony złotych.

Jak zaznacza prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze dr Marek Działoszyński – lecznica chce rozwijać oddział wewnętrzny. To początek planowanych zmian. Ale i one już znacznie poprawią komfort leczenia pacjentów i pracy personelu medycznego. Wymienione zostały instalacje, wyremontowane łazienki i toalety, pomalowane ściany, wszystko pachnie świeżością… Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły swobodnie się poruszać.

- Bardzo się z tego cieszę, bo to trudny oddział, który pracuje też na rzecz innych oddziałów szpitala. I był często pomijany, także w tych działaniach inwestycyjno-remontowych i sprzętowych. A teraz nadszedł czas, że i on skorzysta – mówi dr Marek Działoszyński.

Oddział wewnętrzny - rocznie leczy się tu 2 tysiące pacjentów

Oddział zajmuje się chorymi w bardzo szerokim spektrum schorzeń.

- Choć dysponujemy tylko 30 łóżkami, to rocznie hospitalizowanych jest około 2 tysięcy pacjentów w bardzo różnych stanach. Nasz oddział jak i cały szpital każdego dnia ostre dyżury. Mamy pacjentów ze wskazań pilnych, jak i diagnostyki, kontynuacji badań w warunkach szpitalnych. Niejednokrotnie jest to przygotowanie do leczenia onkologicznego, zabiegowego. A dzięki doskonałej bazie mamy bardzo duże możliwości do stawianie precyzyjnych rozpoznań – podkreśla dr n. med. Iwona Towpik, ordynator oddziału, konsultant wojewódzka ds. diabetologii. -

Dzięki modernizacji oddział pozyskał dodatkowe pomieszczenia m.in. dla pacjentów, którzy przychodzą na oddział regularnie – w odpowiednich cyklach, jak program leczenia tego wymaga – na podanie leku, które może się odbywać tylko w warunkach szpitalnych.

Oddział wewnętrzny - siedmiu lekarzy specjalistów i pięciu rezydentów

W oddziale w tej chwili pracuje siedmiu wyspecjalizowanych lekarzy (gastroenterologów, diabetologów, endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych), a także pięciu lekarzy rezydentów, absolwentów Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

To nie koniec przeprowadzek w szpitalu. Do pomieszczeń po byłej internie, po ich wyremontowaniu (planowany koszt to 1,2 mln zł), przeniesie się oddział otorynolaryngologii, który dziś znajduje się w budynku z czerwonej cegły przy portierni. Po zmianie oddział zyska bezpośredni dostęp do Centralnego Bloku Operacyjnego. A co po oddziale laryngologii? Tam ma znaleźć swoje miejsce administracja, która od dwóch lat pracuje w wynajętych pomieszczeniach przy ul. Wyspiańskiego.

Kolejne plany to remont budynku L (dawna porodówka), gdzie docelowo znajda się: onkologia, urologia, hematologia, część oddziału ginekologiczno-położniczego. No i nie zapominamy o ważnej inwestycji, jaką ma być budowa Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii, gdzie mieścić się ma m.in. chirurgia onkologiczna, chirurgia klatki piersiowej, otolaryngologia, poradnie, pracownia scyntygrafii, apteka.

