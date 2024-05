Zielonogórzanie marzą o zmianach w mieście. Chodzi m.in. o zdrowie, komunikacje, amfiteatr. "Tu wszystko kuleje"

Marzenia się spełniają. Warto więc marzyć

Trzy lata temu zielonogórzanie marzyli też o tężni. To się spełniło, a nawet z nawiązką, bo jest mała w ogrodzie botanicznym, większa w Parku Tysiąclecia i na terenie szpitala. - Apetyt wzrasta w miarę jedzenia – śmieje się Jadwiga Gacka-Nowakowska. - Przydałaby się jeszcze jakaś też w południowo-zachodniej części miasta. Bo dla starszych ludzi odległość ma znaczenie. A większość rekreacyjnych obiektów jest we wschodniej. Nie tylko pani Jadwiga liczy na modernizacje kolejnych parków (m.in. Park Świętej Trójcy), budowę kolejnych ścieżek rowerowych czy siłowni pod chmurką. Ale to nie dziwi, zieleń i inwestycje rekreacyjne zawsze były ważne dla mieszkańców. Podobnie jak sprawna i wygodna komunikacja.

Nowe przystanki i darmowa komunikacja

- Moim marzeniem jest, by miejska komunikacja była całkowicie darmowe, a dzięki fotowoltaice i produkcji własnego prądu przez Miejski Zakład Komunikacji, jest to przecież możliwe – zauważa Tomasz Smoliński i dodaje: - Dzięki darmowym przejazdom wiele osób w wieku 20-60 lat przesiadłoby się z aut na autobusy. No i na miejskie rowery, zwłaszcza wiosną i latem. Szkoda, że w tym roku nie widzę ich w mieście. Już się do nich przyzwyczailiśmy…

Pan Tomasz i jego koledzy, z którymi rozmawiamy, uważają, że korzystne dla miasta będzie uruchomienie kolei aglomeracyjnej łączącej Zieloną Górą z Sulechowem, Nową Solą i innymi miejscowościami. Nowe przystanki pozwolą stworzyć taki miejski tramwaj, z które na pewno skorzysta wielu mieszkańców miasta i regionu. Wszystkie te inwestycje spowodują, że powietrze w Zielonej Górze będzie czystsze.