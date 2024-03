Złodzieje ukradną wszystko! Nawet koła ratunkowe z gorzowskiego bulwaru

To prawdziwa plaga

Na każdym z dwóch gorzowskich bulwarów znajduje się po siedem kół ratunkowych. Co roku część z nich ginie lub zostaje zniszczona przez osoby, które nie zdają sobie sprawy, jak ważne i potrzebne są to przedmioty. Zamiast być pod ręką w sytuacji, gdy ktoś będzie potrzebował pomocy, padają łupem złodziei. Do takiej sytuacji doszło minionej nocy.