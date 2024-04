Po miesiącu znów wrócił za kratki. Będąc w recydywie włamał się do 12 busów

Do policjantów z Gorzowa zgłoszenie o pierwszym włamaniu trafiło ostatniego dnia marca.

- Właściciel busa zaparkowanego przy ulicy Zamenhofa zauważył wybitą szybę. Sprawca zabrał ze środka elektronarzędzia, a straty wyceniono na 4.000 złotych. Do podobnego zdarzenia doszło po tygodniu przy tej samej ulicy. W citroenie wybita była szyba, a ze środka także zginęły narzędzia. Po kilku kolejnych dniach do gorzowskich policjantów docierały sygnały o niemalże bliźniaczych sytuacjach - informuje kom. Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik KMP w Gorzowie Wielkopolskim.

Już od pierwszego zdarzenia nad ustaleniem personaliów podejrzanego pracowali policjanci. Dzięki pracy kryminalnych udało się ustalić, że za przestępstwa może odpowiadać 29-latek znany z innych przestępstw. Podejrzany nie miał jednak stałego miejsca pobytu, a to utrudniało jego zatrzymanie i przesłuchanie.

- Działania policjantów doprowadziły ostatecznie do zatrzymania mężczyzny 19 kwietnia po godzinie 3. Nieumundurowani funkcjonariusze zauważyli go przy Rondzie Solidarności. Miał przy sobie aparat, który ukradł tej samej nocy. 29-latek trafił do gorzowskiej komendy - dodaje kom. Jaroszewicz.