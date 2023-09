W Gorzowie znów grasują złodzieje katalizatorów. To już prawdziwa plaga!

Katalizatory na celowniku złodziei

Przestrzegam przed złodziejami kradnącymi katalizatory w Gorzowie. Wczorajszej nocy miało miejsce usiłowanie kradzieży przy ulicy Broniewskiego. Złodzieje wykręcili śruby i próbowali ukraść katalizator, ale ktoś najwyraźniej im przeszkodził. Pod samochodem znalazłam wykręcone elementy. - Ja miałem zaparkowane auto pod klatką i tuż pod latarnią, ale nawet to nie pomogło, bo katalizatora nie ma - piszą gorzowianie.

Wraca temat kradzieży katalizatorów z samochodów w Gorzowie. To spory problem i można przekonać się o tym śledząc osiedlowe profile w mediach społecznościowych. Choć złodzieje działają praktycznie na terenie całego miasta, to ostatnio szczególnie upodobali sobie między innymi okolice ulicy Broniewskiego.

Katalizator to cenny i łatwy łup

Dlaczego właśnie ten element wyposażenia pojazdów cieszy się takim zainteresowaniem złodziei? Powodów jest kilka. Katalizator jest cennym łupem między innymi dlatego, że zawiera metale szlachetne. Ceny katalizatorów wahają się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, więc sprzedaż takiej części może oznaczać dla złodzieja spory zarobek. Kolejny powód to fakt, że kradzież trwa zazwyczaj kilkadziesiąt sekund i nie jest skomplikowana. Katalizator znajduje się najczęściej na zewnątrz auta, pod podwoziem, więc nie wymaga forsowania zamków czy włamywania się do wnętrza pojazdu.