Zmarła długoletnia kierowniczka USC w Żaganiu. Pogrzeb w sobotę 4-11-2023

Miała długie i piękne życie

Pani Zofia od dawna przebywała na emeryturze, ale wciąż interesowała się życiem miasta i jego mieszkańców. Mieszkała w bloku przy ul. Długiej. Ostatnie lata życia spędziła w Kożuchowie. Pogrzeb Zofii Wolman odbędzie w sobotę 4 listopada 2023 o godz. 11.00 na cmentarzu komunalnym w Żaganiu. Złożenie urny do grobu poprzedzi msza święta. Życzeniem pani Zofii było spoczęcie przy swoim mężu.

Połączyła węzłem małżeńskim wiele par

Pani Zofia Wolman zmarła w Kożuchowie, przeżywszy 95 lat. Była prawdziwą legendą Żagania. Przez wiele lat była kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego i udzielała ślubów bardzo wielu parom.

Śmiało można powiedzieć, że połączyła węzłem małżeńskim znaczną część mieszkańców Żagania i nie tylko.

- Kierownikiem USC była od 1 lutego 1965 roku, aż do września 1989 - wspomina Jan Mazur. Można łatwo wyliczyć, że w ciągu roku średnio udzielała ok. 180 - 200 ślubów cywilnych, czyli pani Zofia udzieliła ok. 4 tys. ślubów.