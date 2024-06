Zmiany w budżecie i wynagrodzenie prezydenta na sesji rady miasta

Wiceprzewodniczącymi rady miasta zostali Joanna Malon (PO), Jacek Budziński (PiS) i Tomasz Sroczyński (Zielona Razem). W tajnym głosowaniu wszyscy uzyskali po 22 głosy. Nikt z radnych nie sprzeciwił się wyborowi.

Jednym z kluczowych punktów sesji były zmiany budżetowe. Są one związane z budową obwodnicy zachodniej miasta oraz zmniejszenia wydatków m.in. na budowę instalacji fotowoltaicznej do ładowania autobusów na zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Wprowadzane zmiany budżetowe wzbudziły sporo wątpliwości wśród radnych. Jacek Budziński pytał, dlaczego przesuwana jest realizacja budowy obwodnicy zachodniej i realizacja instalacji fotowoltaicznej?

Wiceprezydent Paweł Tonder tłumaczył, że w zasadzie jest to kwestia techniczna, którą należy uregulować. - To nie jest przesunięcie ani rezygnacja z budowy obwodnicy zachodniej – tłumaczył wiceprezydent Tonder. - Musimy tylko przywrócić wszystko do stanu zgodnego z rzeczywistością. Wcześniej wpisano do budżetu pieniądze z dotacji, a nawet nie złożono o nią wniosku. Dlatego konieczne są zmiany.