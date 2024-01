Zmiany w TVP3 Gorzów. Na antenę wraca pasmo lokalne

„Szefem TVP3 w Gorzowie został Andrzej Loch” – poinformował w środę 3 stycznia portal Wirtualne Media. Jako pierwszy poinformował on tym samym, że Robert Jałowy nie jest już dyrektorem gorzowskiego ośrodka Telewizji Polskiej.

Jak ustaliliśmy, Andrzej Loch jest na razie pełniącym obowiązki dyrektora. Jak przypominają Wirtualne Media, Loch pełnił już tę funkcję do pierwszych dni 2015 roku, gdy zastąpił go właśnie Robert Jałowy