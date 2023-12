TVP3 nie nadaje. Protest przed siedzibą w Gorzowie

- Przyszedłem, żeby bronić wolności słowa. Musimy wyjść i bronić demokracji, bronić wolności słowa – mówił przed kamerą TVP3 Gorzów mężczyzna wyglądający na około 30 lat (dziennikarze regionalnego ośrodka cały czas pracują, choć ich materiały nie są emitowane na antenie). - Jestem tu, żeby bronić wolnych mediów, wolności wyboru, żebyśmy mogli oglądać to, co chcemy. Nie chcemy, żeby ktoś nam coś narzucał – mówiła z kolei kobieta w średnim wieku.

Tomasz Rafalski: To są rzeczy, które powinien zobaczyć świat

- To protest przeciwko łamaniu wszelkich standardów demokratycznych w naszym kraju. Wyłączono sygnał nawet w Gorzowie. Czego się boi Platforma Obywatelska? Że TVP regionalna puści materiał o dziurach w ulicy czy materiał o pani Stanisławie, która wyhodowała największą dynię w województwie lubuskim? – mówił Tomasz Rafalski, gorzowski radny, który przewodził spontanicznemu zgromadzeniu. - To jest próba zawłaszczenia wszelkiego przekazu. To próba poza standardami prawnymi – nie tylko polskimi i europejskimi, ale tak naprawdę światowymi. Co zrobili ci, którzy jeszcze niedawno z konstytucją na ustach mówili, że walczą o porządek, że są legalistami? Wysłali dziwnych ludzi do Telewizji Polskiej, poturbowali posłankę. To są rzeczy, które powinien świat zobaczyć, ale nie może, ponieważ zablokowano sygnał TVP Info, TVP World, a nawet TVP3 – mówił dalej T. Rafalski.