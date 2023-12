Politycy PiS zabrali w poniedziałek głos w sprawie afery wiatrakowej, czyli ustawy dającej możliwość stawiania wiatraków produkujących prąd w pobliżu siedzib ludzkich. Tę ustawę przygotowali politycy koalicji, która chce przejąć władzę w Polsce. Czytamy w niej między innymi, że odległość od domostw zostanie zmniejszona do 300 metrów od zabudowań, a w przypadku braku zgody na postawienie konstrukcji będzie można wywłaszczyć właściciela gruntu.

W poniedziałek na konferencji prasowej o sprawie mówili lubuscy politycy PiS.

- Gołym okiem widać, że szereg zmian był dyktowany przez lobbystów i są one bardzo niebezpieczne – mówił poseł Marek Ast. - Pod pretekstem wprowadzenia zamrożenia cen energii wprowadzono do ustawy zapisy, które są bardzo niekorzystne dla mieszkańców. Zmniejszenie do 300 metrów odległości postawienia turbiny od zabudowań jest skandalem. Tak samo ma być w przypadku parków narodowych. Do tej pory parki narodowe były naszą świętością.