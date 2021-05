Zorza Ochla nie walczy o awans do IV ligi. Trener Michał Grzelczyk: Mówię to otwarcie i głośno

Felieton "Z autu". Stan umysłu, czyli Księciuniu i jego Toudi

Na podsumowanie przyjdzie jeszcze czas. Teraz najgoręcej jest w lidze zwanej potocznie ogórkową. 4 drużyny mają po 39 punktów, więc do ustalenia kolejności potrzebna jest małej tabeli. I z niej wynika, że do jutra liderem okręgówki są rzemieślnicy z Lubska, na drugim miejscu galopują kowboje z Ochajo, a trzecie i czwarte miejsce przypadło Promieniowi i ekipie z Łęknicy. Gdyby rozgrywki(a według regulaminu mogą) zakończyły się dzisiaj, to Promień kolejny rok nie awansowałby do 4.ligi. Póki co Mateusz „Luzak” Premierro nie zamknął sportu, więc wszystko na to wskazuje, że jutrzejsze, zaległe mecze się odbędą. Wtedy wszystko w nogach i płucach zawodników.