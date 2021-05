Żużlowiec Stali Gorzów Bartosz Zmarzlik o tym, jak odnajduje się z Sandrą Grochowską w roli rodziców Antka

Przypomnijmy, syn Bartka i Sandry urodził się 17 marca w Gorzowie. - Długo nie mogłem sobie Antka wyobrazić - mówił indywidualny mistrz świata. - Jak będzie płakał, jak wyglądał i w ogóle. Kiedy wziąłem go pierwszy raz na ręce, to bardzo się wzruszyłem. Myślę, że tak ma każdy ojciec. To wyjątkowe przeżycie.

– My się kąpiemy. Robimy sobie męskie wieczory - śmiał się Bartek. - Pamiętam, jak tata mi zawsze powtarzał, że mnie i brata Pawła on zawsze kąpał. Nie wiem, może mi tak zostało, że jak doszło do pierwszej kąpieli Antosia, to ja rwałem się do tego. Kiedy doszło do pierwszego przebrania, też to zrobiłem i chyba całkiem dobrze.