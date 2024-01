Zwierzęta na pierwszym planie. To prawdziwe cuda natury! Zobaczcie obłędne zdjęcia z lubuskich lasów

Proszę sobie wyobrazić, że czasami, kiedy próbujemy sfotografować na przykład kaczki lub łabędzie, które poruszają się po wodzie, to wykonanie dobrego zdjęcia wymaga od nas pływania. Ale nie jest to pływanie łódką. Wykorzystywane są do tego różne wymyślne konstrukcje, tratwy, na których fotografowie się kładą i podpływają zamaskowani, ubrani często w jakieś wodorosty lub stroje imitujące ptaki i starają się znaleźć jak najbliżej. Mało tego, bo zazwyczaj dzieje się to jesienią i zimą, kiedy pojawiają się duże koncentracje tych ptaków, więc zanurzenie się w takiej mroźnej wodzie wymaga ogromnej determinacji - opowiada fotograf.