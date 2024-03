Zwłoki 7-miesięcznego dziecka znalezione w Świebodzinie. Ciało znalazła babcia, zatrzymano konkubenta matki chłopca

Aktualizacja - godzina 14.30

Zatrzymany mężczyzna ma 26 lat. To konkubent matki dziecka. Zwłoki siedmiomiesięcznego chłopczyka znalazła babcia w wynajmowanym mieszkaniu. Na ciele maluszka znaleziono liczne sine ślady. Może to wskazywać na obrażenia, jakich chłopiec doznał przed śmiercią. Matka dziecka to 40-letnia kobieta. W chwili śmierci chłopca nie było jej w domu, została zatrzymana w związku z popełnieniem przez nią innego przestępstwa (prawdopodobnie chodzi o kradzież). Podczas nieobecności matki to właśnie jej konkubent zajmował się siedmiomiesięcznym chłopcem. W tym czasie pod jego opieką było jeszcze jedno dziecko. Ciało chłopczyka zostało zabezpieczone do sekcji. Zostanie ona przeprowadzona w piątek, 8 marca.

Aktualizajca - godzina 12.38

Wiadomo już, że najprawdopodobniej doszło do straszliwej zbrodni. Tragedia wydarzyła się przy ul. Topolowej w Świebodzinie. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Zwłoki 7-miesięcznego chłopczyka znalazła jego babcia i to ona powiadomiła służby. Jednym z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy jest morderstwo. Na ciele dziecka znaleziono obrażenia. Zatrzymano konkubenta matki siedmiomiesięcznego dziecka. Matka w tym czasie była zatrzymana w związku z popełnieniem przez nią innego przestępstwa. Została zatrzymana 6 marca.