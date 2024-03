Zwłoki w Warcie. W rejonie Kłopotowa trwa akcja służb. Czy to poszukiwany 29-latek?

O tym, że w Warcie znaleziono zwłoki mężczyzny, poinformował w środę po południu portal gorzowianin.com. Policja potwierdza, że w rejonie Kłopotowa faktycznie odnaleziono coś, co może przypominać ludzkie ciało, ale na razie jest za wcześnie, aby mówić o tym, czy są to zwłoki oraz, czy to ciało 29-letniego mężczyzny. - Na miejscu trwają działania służb. Teren jest trudnodostępny, na razie nie udzielamy na ten temat szczegółowych informacji - mówi GL aspirant Ewelina Banaszek z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.