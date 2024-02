Zwycięzcy memoriału Jancarza znów będą odsłaniać tablice pamiątkowe

Na tych czterech tablicach aleja jednak utknęła. Teraz tradycja ma jednak zostać wznowiona.

- Udało się do tego namówić władze Stali Gorzów. Teraz będziemy to robić wspólnie – mówi nam Ireneusz Maciej Zmora, były sternik gorzowskiego klubu i pomysłodawca alei. To on wziął na siebie przygotowanie piątej tablicy. Będzie to tablica upamiętniająca trzy zwycięstwa w Memoriale Edwarda Jancarza wywalczone w latach: 2005, 2007, 2008 przez Jasona Crumpa.