112 km/h w terenie zabudowanym i wyprzedzanie na skrzyżowaniu. Policjanci ze Strzelec Krajeńskich zatrzymali pirata drogowego. Wielki mandat

Warto wspomnieć, że tego dnia na drogach panowały trudne warunki do jazdy - relacjonuje aspirant Tomasz Bartos z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich. - Padający deszcz i mgła znacznie utrudniały widoczność. Dlatego, szczególnie w takich warunkach, kierowcy powinni wykazywać się odpowiedzialnością i wyobraźnią za kierownicą.

Pędził ponad 100 km/h i wyprzedzał na skrzyżowaniu

Z całą pewnością o tych elementarnych zasadach zapomniał wspomniany kierowca volkswagena. Mężczyzna wyprzedzał inne pojazdy na skrzyżowaniu. Chwilę później 30-latek rozpędził się w terenie zbudowanym do ponad 112 kilometrów na godzinę. Niebezpieczną jazdę kierowcy volkswagena w porę przerwali policjanci ze strzeleckiej drogówki, którzy zatrzymali go do kontroli na ulicy Strzeleckiej w Zwierzynie. Niebezpieczną jazdę zarejestrowała kamera zamontowana w nieoznakowanym radiowozie.