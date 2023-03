Policjant z Zielonej Góry zatrzymał dwóch poszukiwanych w ciągu jednego dnia. Pomogła fotograficzna pamięć funkcjonariusza Łukasz Koleśnik

Dzielnicowy z Komisariatu II Policji młodszy aspirant Daniel Roszkowski zatrzymał dwie osoby poszukiwane w ciągu jednego dnia. Lubuska Policja

Policjant z Zielonej Góry - dzielnicowy z Komisariatu II Policji młodszy aspirant Daniel Roszkowski - w czasie wolnym od służby zauważył mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary więzienia, zatrzymał go wspólnie patrolem policji. Wcześniej tego samego dnia dzielnicowy zatrzymał innego poszukiwanego do odbycia kary aresztu.