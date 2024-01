13. Lubuski Orszak Trzech Króli w Zielonej Górze. Będzie żywa szopka i wspólne śpiewanie kolęd

Środowe spotkanie osób wspierających Stowarzyszenie Ludzie dla Ludzi Mecenat Złotego Serca na zielonogórskim deptaku było też okazją do zaproszenia zielonogórzan i mieszkańców regionu na 13. Lubuski Orszak Trzech Króli.

Lubuski Orszak Trzech Króli - nie zabraknie niespodzianek

Lubuski Orszak Trzech Króli - żywa szopka, kolędowanie

Radny Marek Budniak będzie tradycyjnie królem Melchiorem.

- Dla mnie do zaszczyt i wielkie wyróżnienie, że mogę uczestniczyć w Lubuskim Orszaku Trzech Króli. Będę znów jechał na wielbłądzie i cieszył się, że tyle ludzi przychodzi na to wydarzenie – mówi Marek Budniak.

Podczas święta Trzech Króli zaplanowano też wspólne kolędowanie. To także już zielonogórska tradycja.