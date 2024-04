2 maja w Gorzowie znów będzie Marsz Flagi. Wystąpi też patriotyczny raper

- Mamy nadzieję, że przyjdzie tyle osób, iż uda się nam rozwinąć całą flagę. Przejdziemy z nią trasą dłuższą niż w zeszłym roku – mówi nam Marek Banyś. To społecznik, który po raz kolejny organizuje w Gorzowie Marsz Flagi. Odbędzie się on 2 maja. O 16.00 ma on wyruszyć z placu Grunwaldzkiego.

- Najpierw przejdziemy ulicą Mieszka I, następnie Chrobrego. Później skręcimy w ulicę Jagiełły i pójdziemy do ronda Santockiego. Tam zawrócimy i Warszawską oraz Sikorskiego dojdziemy na Stary Rynek – mówi M. Banyś.

Gorzowianie będą nieśli ogromną biało-czerwoną flagę, którą kilkanaście lat temu uszyło gorzowskie środowisko patriotyczne. Ma ona 100 metrów długości i wykorzystywana jest przy różnych uroczystościach, np. obchodach Święta Niepodległości czy właśnie w Dzień Flagi RP, który został ustanowiony dwadzieścia lat temu.