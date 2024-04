20 lat od bitwy o ratusz w Karbali. Rocznicę obchodzono w Gorzowie

Wśród kilkudziesięciu żołnierzy był również Dariusz Popławski, dzisiejszy wicewojewoda lubuski, który wziął bezpośredni udział w starciach.

- Dwadzieścia lat temu w mieście świętym dla muzułmanów – Karbali, doszło do pierwszej po II wojnie światowej bitwy, w której polski żołnierz brał czynny udział, finalnie broniąc City Hall. Wydarzenie to przeszło do historii. Ważne jest by kultywować pamięć o osobach, które przyniosły chlubę wojsku polskiemu oraz Polsce. Jestem dumny, że miałem możliwość bronić City Hall z tak wspaniałymi żołnierzami – mówił wicewojewoda Popławski.