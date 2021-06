20-letnia warszawianka zaginęła po koncercie Roksany Węgiel w Międzyrzeczu. Odnaleziono ją! [Aktualizacja]

Dziewczyny czekały na odjazd na ławeczce przed dworcem. Zbyt długo, bowiem spożyty przez nie alkohol zrobił swoje i doszło do sprzeczki. O chłopaka. Takie kłótnie miedzy dziewczynami bywają gwałtowne. I tak 20-latka w pewnym momencie po prostu opuściła swą towarzyszkę. Na ławce pozostawiła torebkę. To był ostatni moment, kiedy warszawiankę widziano. Jej koleżanka czekała dalej. Pociąg przyjechał, ale nie wsiadła do niego. Powiadomiła policję o zginięciu.