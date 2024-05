Starsza kobieta leżała w zamkniętym mieszkaniu. Z pomocą ruszyli jej wschowscy policjanci

Do zdarzenia doszło w środę 8 maja na terenie gminy Szlichtyngowa.

Kobieta leżała obok łóżka

Mundurowi zastali zamknięte drzwi od mieszkania. Z wnętrza dochodziły odgłosy włączonego telewizora. Policjanci pukali, wołali, ale to na nic. Postanowili więc jak najszybciej wejść do środka - otrzymali zgodę na siłowe wejście do środka.

Po pokonaniu zabezpieczeń policjanci zauważyli leżącą w pokoju, obok łóżka starszą kobietę, która miała problemy z poruszaniem się i nie mogła wstać o własnych siłach. Policjanci natychmiast podjęli czynności wobec seniorki do momentu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Dzięki szybkiej reakcji zarówno zgłaszającego, jak i wschowskich policjantów historia miała swój szczęśliwy finał - dodaje podinsp. Maludy.

