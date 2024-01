21 stycznia to Dzień Babci ale też... Międzynarodowy Dzień Przytulania. Czy unikać obejmowania? Psycholodzy wszystko wyjaśniają

Chcesz kogoś przytulić, ale nie wiesz, jak zareaguje? Albo jeszcze inaczej, nie chcesz obejmowania, powitania na misia, jak to zasugerować? W niedzielę, 21 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przytulania. Psycholodzy tłumaczą, jakie znaczenie ma dla nas czyjś pozytywny dotyk.

Międzynarodowy Dzień Przytulania. Same zalety

Wzrasta stężenie endorfin, wydziela się oksytocyna, wzmaga się produkcja serotoniny i obniża się poziom kortyzolu. To wszystko dzieje się razem natychmiast. Jak to możliwe? Czy to efekt drogich lekarstw? Nie. Tak działa coś zupełnie darmowego - przytulanie. Warto o tym pamiętać nie tylko w Międzynarodowym Dniu Przytulania. – Przytulanie jest ważne dlatego, że organizm wytwarza wtedy dużo endorfin. To hormony szczęścia, które pomagają nam wspierać się wzajemnie – potwierdza Alicja Rygiel, psycholog z Zielonej Góry. – One pomagają nam w działaniu. O wiele lepiej jest nam, gdy możemy się przytulić do kogoś, komu ufamy i lubimy tę osobę. Kiedy przytulamy się, łatwiej nam radzić sobie ze stresem i różnymi czynnikami. Może czasem boimy się działać, dlatego takie przytulanie jest bardzo ważne. Chcesz bliskiego przytulić i nie wiesz, czy to zrobić? Psycholog Alicja Rygiel radzi, aby zapytać o to i dodać, że zrozumiemy, jeśli ta osoba nie będzie tego chciała. Mariusz Kapała / GL

Przytulanie Co, jeśli tego nie lubimy?

Eksperci Natu.care w artykule z okazji święta przytulania przypominają o kilku ważnych kwestiach: – Przede wszystkim amatorzy przytulania muszą zdawać sobie sprawę z tego, że… nie każdy jest przytulaśny. To, co dla Ciebie jest wyrazem platonicznej sympatii, okazaniem wsparcia czy choćby radości z tego, że widzisz daną osobę, dla niej może być dyskomfortem.

Zespół ekspertów Natu.care przypomina, że każdy człowiek ma indywidualne podejście do przestrzeni osobistej i bez jego zgody nie wolno jej naruszać. Kiedy ktoś wyciąga do nas ramiona, a my nie chcemy przytulania, co robić? Odmowę wskaże mowa naszego ciała: zaplatanie rąk na piersiach,

ustawienie bokiem do tej osoby,

odwrócenie wzroku, patrzenie w ziemię,

okazanie spięcia, napinanie mięśni

Przytulanie. Ważne codziennie

A co w przypadku, kiedy chcemy kogoś przytulić, ale nie mamy pewności, czy ta osoba tego chce? – Zawsze możemy zapytać o to i dodać, że zrozumiemy, jeśli ta osoba nie będzie tego chciała – wyjaśnia psycholog Alicja Rygiel. Zdaniem psychologa dobrze, że są takie święta, jak dni przytulania, dzięki temu więcej osób może dowiedzieć się, jak przydatne jest na co dzień jest przytulanie. – Oczywiście, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile dobrego sprawia przytulanie. Najczęściej mamy dużo spraw i obowiązków, dlatego czasu nie mamy, żeby się przytulić i dać sobie taki gest czułości. Polecam – podkreśla Alicja Rygiel.

Jeśli 21 stycznia nie zdążyliście kogoś przytulić, powołując się na święto, można to zrobić też 31 stycznia, to znów Międzynarodowy Dzień Przytulania i 24 czerwca, uznany za Polski Dzień Przytulania. Oczywiście , biorąc pod uwagę dobroczynność przytulania warto to robić codziennie, z zastrzeżeniem, że druga osoba wyraża na to zgodę. Czytaj też: Sąsiedzkie historie z województwa lubuskiego. Jakim jesteś sąsiadem? Jak to widzi psycholog?

