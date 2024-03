21-latek jechał 131 km/h w Radnicy! Zatrzymali go policjanci z Krosna Odrzańskiego. Kierowca dostał potężny mandat

Za przekroczenie prędkości o 81 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym, policjanci zatrzymali 21-latkowi prawo jazdy, nałożyli na niego mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz 15 punktów karnych.

- Pamiętajmy, że jazda z nadmierną prędkością w szczególności w terenie zabudowanym stanowi ogromne zagrożenie dla pieszych oraz samego kierowcy — mówi oficer prasowy KPP w Krośnie Odrzańskim, kom. Justyna Kulka. - W sytuacjach nagłych skraca on sobie czas na prawidłową reakcję, co może skutkować utartą kontroli nad samochodem i doprowadzeniem do zderzenia. Kierowco, szybciej nie znaczy bezpieczniej.