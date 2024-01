30 stycznia to w Gorzowie od lat Dzień Pamięci i Pojednania

Dzień Pamięci i Pojednania jest obchodzony w Gorzowie od 1995. Został on ustanowiony przy okazji 50. rocznicy wkroczenia do niemieckiego wówczas miasta żołnierzy radzieckich. Ówczesny Landsberg an der Warthe został w 1945 roku zdobyty bez walki. Jeszcze przed końcem wojny zaczęli przyjeżdżać do niego pierwsi Polacy. Od tamtego czasu miasto jest polskim Gorzowem.