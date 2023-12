300-letni zabytek w Gorzowie nie będzie miał zaniedbanego sąsiada. Skwer koło Spichlerza wypiękniał

Przez lata był zaniedbany, z wydeptanym trawnikiem i śmieciami. Teraz są na nim ławeczki, posadzono też drzewa. Na skwerze koło Spichlerza trwają poodbiorowe poprawki.

Oprócz mieszkańców Zamościa, to miejsce zna chyba każdy kibic żużla czy osoby wybierające się na ryneczek Jerzego. Mowa o skwerze przy Spichlerzu. Znajduje się on obok pieszej trasy na ul. Śląską czy ul. Targową. Przez wiele lat było to zapomniane miejsce. Trawniki były wydeptane, teren często zaśmiecony. Teraz będzie, a właściwie już jest, inaczej.

Jak zmienił się skwer koło Spichlerza?

W niecce skweru ustawiono dwie ławki, do których można zejść po wybudowanych niedawno schodkach. Jest też śmietnik. Przede wszystkim jednak są „legalne” ścieżki. Podobnie jak w przypadku skweru Bauera, też są one z tworzywa mineralnego. A ponieważ miejsce jest dosłownie parę kroków od Spichlerza, to w nawiązaniu do 300-letniego obiektu i placu przed nim, krawędzie ścieżek są wykonane z kamienia. Na skwerze posadzono już kilka drzew oraz bylin. Ciekawym pomysłem jest też „poidełko” dla ptaków.

- Wygląda trochę jak fontanna – mówili mam robotnicy, którzy dokonywali ostatnich poprawek na ścieżkach.

W rzeczywistości to około metrowej wysokości betonowa konstrukcja, w której może zbierać się deszczówka lub gdzie będzie można wlać wodę dla ptaków.

- Inwestycja została już zgłoszona jako wykonana. Mieliśmy do niej jednak kilka drobnych uwag, więc teraz trwają jeszcze prace. Zakończą się one jeszcze przed końcem roku – mówi nam Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. Czytaj również:

Skwer koło Spichlerza może mieć patrona, który zmienił historię Kościoła w Gorzowie

Wideo NaM - Podlaskie ligawki