32. finał WOŚP w Zielonej Górze. Kiedy? Co będzie się działo? Kto zagra? Sprawdź szczegóły finału tegorocznej zbiórki!

Jak co roku pod koniec stycznia odbędzie się 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Zielonej Górze zapowiada się dzień pełen wrażeń. Fundacja Jurka Owsiaka będzie zbierać potrzebne fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu do szpitali. Kiedy jest Finał WOŚP 2024? Co będzie się działo w Zielonej Górze?

Celem tegorocznego – 32 finału WOŚP jest zebranie jak największej kwoty, na zakup specjalistycznego sprzętu do szpitali w całym kraju, który ma służyć dzieciom i dorosłym w leczeniu i diagnostyce pulmonologicznej. Wolontariusze przez cały dzień będą zbierać pieniądze do kolorowych puszek, a w zamian jak co roku otrzymamy czerwone serduszko. Zebrane pod hasłem "walka z płucami po pandemii" środki mają pozwolić na zaopatrzenie 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów dla dorosłych.

32 finał WOŚP w Zielonej Górze — kto zagra?

Finał WOŚP odbędzie się już 28 stycznia, w niedzielę. Specjalnie, tego dnia na parkingu przy Filharmonii Zielonogórskiej pojawi się scena, a wokół niej punkty gastronomiczne i tematyczne stoiska. Impreza zaczyna się o 15:00, poprowadzą ją Bachus i Grzegorz Hryniewicz — prezes Stowarzyszenia „Warto Jest Pomagać". Na zielonogórskiej scenie wystąpią m.in. Oskar Cyms, Majka Jeżowska Band, Szymon Wydra i Carpe Diem. Na godzinę 20:00 zaplanowano Światełko do Nieba, które jest niewątpliwym symbolem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a tuż po nim zaśpiewa Papa Dance. Podczas całodniowego finału będziemy mogli wziąć udział w wielu aktywnościach, dokładając tym samym swoją cegiełkę do zbiórki. Przy ratuszu stanie przeszklony kontener, w którym zielonogórski raper wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, Radosław Blonkowski — Rademenez będzie freestylował.

WOŚP — licytacje

Oprócz dorzucania datków do puszek wolontariuszy, zbiórkę wspomóc można także poprzez licytacje. Ofert z okolicy najlepiej szukać za pośrednictwem dedykowanej strony Aukcje Allegro dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już teraz wystawione są na przykład wizyty u fizjoterapeutów czy przejażdżka Teslą. Jak informuje Urząd Miasta, w tym roku pod młotek pójdzie m.in. bitwa w kisielu, czyli dwóch radnych wytypowanych przez zwycięzcę licytacji, z których przegrany zostanie po walce obsypany pierzem. Kupiony ma zostać specjalistyczny sprzęt do szpitali w całym kraju, który ma służyć dzieciom i dorosłym w leczeniu i diagnostyce pulmonologicznej. Fot. Mariusz Kapała

WOŚP 2024 - im pogoda niestraszna

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy co roku zrzesza także amatorów sportowych wyzwań. Po raz 18 w finałową niedzielę o godzinie 10:00 odbędzie się pięciokilometrowy bieg „Policz się z cukrzycą”. Trasą będą tereny lasu za halą lekkoatletyczną przy CRS. Opłata startowa to minimum 50 zł, która w całości zostanie przekazana na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży. Do zbiórki włączają się także zielonogórskie morsy z Dzikiej Ochli. Przed nami także 8 Orkiestrowy Lubuski Maraton Indoor Cycling & Running w hali CRS. Dzień przed finałem, 27 stycznia, w sobotę wpłacając 120 zł wpisowego, możemy przelać litry potu na 180 rowerkach i 10 bieżniach. W Zatoniu, gdzie znajduje się baśniowy park iluminacji, poloneza zatańczy 700 osób z okazji 700-lecia uzyskania praw miejskich, które świętowaliśmy przez cały ubiegły rok.

