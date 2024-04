To wielka tragedia. Nie żyje noworodek, który niedawno trafił do szpitala w Gorzowie

Chłopiec walczył o życie ponad tydzień

Dwudziestodwudniowy noworodek trafił do gorzowskiego szpitala dwudziestego szóstego marca nad ranem. Był w bardzo złym stanie. Lekarze natychmiast zajęli się chłopcem, który został poddany dokładnej diagnostyce. Mimo, że na jego ciele nie było widać żadnych obrażeń, to przeprowadzone badania wykazały poważne urazy wewnętrzne. Ponieważ maluch wymagał specjalistycznej opieki neurochirurgicznej, podjęto decyzję o przetransportowaniu noworodka do jednego z poznańskich szpitali. Chłopczyk walczył tam o życie przez ponad tydzień. Niestety, mimo starań lekarzy zmarł.