Aby wakacje były bezpieczne. Lubuskie służby łączą siły i rozpoczynają wzmożone działania

Przede wszystkim bezpieczeństwo

To był trudny rok, ale teraz przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. Po dziesięciu miesiącach nauki - w tym kilku miesiącach pracy zdalnej - uczniowie już za chwilę pożegnają się ze szkołą. Przed nimi dwa miesiące letniej laby. O to, aby dni wolne od szkolnych obowiązków upłynęły bezpiecznie zadbają lubuskie służby. To dla nich czas wzmożonej pracy oraz szczególnej czujności.

- Chcemy, aby wakacje były przede wszystkim bezpieczne. Dlatego służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w województwie będą zwracały szczególną uwagę na miejsca przebywania dzieci i młodzieży oraz te, gdzie będzie organizowany wypoczynek uczniów. Apeluję też do wszystkich młodych Lubuszan, aby w czasie letniego rozluźnienia pamiętali o tym, żeby nie wyłączać myślenia, bo to bezpieczeństwo w dużej mierze zależy właśnie od nich samych - mówi Władysław Dajczak, wojewoda lubuski.