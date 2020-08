Akademia Macieja Murawskiego szuka następców reprezentantów Polski

APMM tak zachęca rodziców dzieci, by zapisali swoje pociechy na pierwsze treningi: „Jeśli chcesz być następcą Tomka Kędziory czy założyciela Akademii, reprezentanta Polski na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, Macieja Murawskiego, nie zwlekaj. Ta Akademia już nie może się doczekać pojawienia kolejnych utalentowanych zawodników z roczników 2014-2015. Mamy dla wszystkich najmłodszych pasjonatów futbolu ofertę zajęć piłkarskich będących wstępem do wielkiej przygody z piłką nożną. Czekamy na Was w każdy poniedziałek i czwartek wg harmonogramu zajęć:

- rocznik 2015: Drzonków (17.00–18.00), orlik przy SP 10 (ul. Wyspiańskiego, 17.00–18.00), orlik SP 22 (17.00–18.00), Chynów (orlik w Zawadzie, 17.00–18.00), Zawada (orlik przy SP, 17.00–18.00), Przylep (orlik przy SP, 17.00–18.00);

- rocznik 2014: Drzonków (18.00–19.15), orlik przy SP 10 (ul. Wyspiańskiego, 18.00–19.15), orlik SP 22 (18.00–19.15), Chynów (orlik w Zawadzie, 18.00–19.15), Zawada (orlik przy SP, 18.00–19.15), Przylep (orlik przy SP, 18.00–19.15”.