W GKP Kłodawa, by zarobić na utrzymanie dwóch drużyn, zbierają i sprzedają elektrośmieci. A stoper zatrudnia kolegów… w swoim gospodarstwie

– Różnie z nami w ostatnich latach bywało – 33-letni mówi Dawid Żołędziejewski , w jednej osobie sołtys Kłodawy, radny gminy i… stoper GKP. – Na treningi wyjeżdżaliśmy dwa razy w tygodniu do Baczyny, zaś ligowe mecze rozgrywaliśmy najpierw w Wawrowie, a przez ostatnie dwa lata w Różankach. Bywało i tak, że rezygnowaliśmy z praw gospodarza i występowaliśmy na boiskach naszych rywali. Teraz, po ponad czterech latach, wracamy do domu. Zapraszam wszystkich na inauguracyjny mecz 23 marca o godzinie 14.00 z GKS Bledzew. Nie wiem, czy wcześniej uda się nam przeprowadzić na nowym obiekcie choć jeden trening. Ale wreszcie będziemy u siebie.

Do wybudowania została jeszcze szatnia

Dziś praktycznie wszystko jest już gotowe, by obiekt przy ul. Sportowej 2 w Kłodawie przyjął piłkarzy. Po wreszcie prawidłowej wymianie gruntu boisko zieleni się świeżutką trawą, na płycie zostało zainstalowane automatyczne nawadnianie, wybudowano nowe trybuny na 150 osób, są też lśniące nowością ogrodzenie, bramki i piłkochwyty. Powstało też trawiaste boisko treningowe o wymiarach orlika, za to ze sztucznym oświetleniem. Całość kosztowała ponad 1,1 mln zł.

Chcieli mieć klub u siebie

W 2014 roku grupa młodych mężczyzn z Kłodawy i kilku okolicznych wiosek założyła Gminny Klub Piłkarski. Chcieli grać w piłkę u siebie, bez konieczności przebijania się do składów silniejszych zespołów. Zaczęli od klasy B i już w 2015 roku byli bliscy awansu do klasy A. W decydującym meczu przegrali jednak 2:3 z Notecią Stare Bielice, choć po kwadransie gry prowadzili 2:0.

– Grałem w tym meczu na pozycji stopera – wspomina Żołędziejewski. – Dobrze go pamiętam, bo zerwałem więzadło w lewym kolanie i miałem potem półtora roku przerwy. Ale wróciłem i biegam za piłką do dzisiaj.

Cel osiągnęli dwa lata później, w 2017 roku. Po awansie do klasy A występują w niej do dzisiaj. Dzięki bardzo udanej wiośnie 2022 byli bliscy znalezienia się w klasie okręgowej, lecz ostatecznie skończyli tamten sezon na czwartej pozycji. Na półmetku rozgrywek 2023/2024 GKP zajmuje siódme miejsce w tabeli gorzowskiej grupy I z dorobkiem 17 punktów. Trochę za mało, by myśleć o awansie, ale też bez obawy o spadek do klasy B.

– Pewno, że chciałoby się awansu do okręgówki. Tym bardziej z takim stadionem, jaki mamy teraz w Kłodawie – mówi stoper drużyny. – W następnym sezonie na pewno postawimy przed sobą takie zadanie. Bo wreszcie nie myślimy, gdzie będziemy trenować, tylko jak mają wyglądać nasze zajęcia.