Akademia Pana Kleksa na dawnym dworcu PKP w Otyniu. Dzieciom się podobało

Ferie w Lubuskiem. Magiczne zajęcia w Otyniu

– Bardzo nam się film podobał. Jest taki nowoczesny, dynamiczny i czuliśmy to napięcie nie wiedząc, co się zaraz stanie. Nowy film jest też straszniejszy – opowiadają uczestnicy otyńskich ferii.

Oczywiście nie zabrakło wyjazdu do kina i sensu nowej wersji „Akademii Pana Kleksa”.

Dawny dworzec PKP to dzisiaj Stacja Kultura. Miejsce, w którym jest sala koncertowa i wiele innych mniejszych, w których odbywają się różne spotkania i zajęcia. Podczas ferii zimowych Gminne Centrum Kultury przygotowało dla dzieci specjalną ofertę wtajemniczenia w świat „Pana Kleksa”. Na początek było oglądanie pierwszej ekranizacji książki Jana Brzechwy. Na zajęciach ceramicznych lepiono z gliny guziki związane z postacią Szpaka Mateusza, na muzycznych uczestnicy poznali pełen repertuar piosenek z filmów, nauczyli się też specjalnego tańca, a na plastycznych dzieci przerabiały własne portrety tak, aby pasowały do tematu ferii.

Zajęcia, jak w akademii. Uczestnicy zadowoleni

Ponownie ze swoimi magicznymi przedmiotami, pasującymi do świata Kleksa, do Stacji Kultura przyjechała Fundacja „Ze sztuką na tak” Jadwigi Wołkowskiej, a ostatniego dnia na finał zajęć dzieci nakręciły teledysk do piosenki o Kaczce Dziwaczce.