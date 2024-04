Gdzie jest praca w Nowej Soli? Czym dzisiaj pracodawcy chcą zainteresować potencjalnych pracowników?

W ofertach pracy w Nowej Soli z ostatnich dni zdarza się, że pracodawcy podkreślają, że wynagrodzenie będzie płatne na czas, a praca stabilna. Zachęcają też dofinansowaniem posiłków, kolonii dzieci, pakietami opieki medycznej. Na co liczą w zamian? Przede wszystkim na uczciwość i chęć do zdobywania umiejętności.

Z wielu ofert pacy w Nowej Soli, które pracodawcy publikują na popularnym portalu olx.pl wybraliśmy te najciekawsze z ostatnich dni. Oferowane są umowy o pracę na etat, dla samozatrudnionych, lub dodatkowe godziny. Niektórzy pracodawcy podają stawki, jakie chcą wypłacać nowym pracownikom.

Operator Linii Lakierniczej

Pracodawca oferuje stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe, premie i dodatki do wynagrodzenia. Do obowiązków będzie należeć: wyjmowanie detali z pojemników i zakładanie detali na zawieszkach, zdejmowanie detali z pojemników i ustawianie detali w pojemnikach, wizualna kontrola jakości elementów z obowiązującą procedurą, realizacja planu produkcji na powierzonym stanowisku pracy.

Wymagane są zdolności manualne, dbałość o szczegóły, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym, gotowość do pracy od zaraz.

Pomocnik operatora maszyn

Pracodawca oczekuje chęci do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, a także takich cech, jak solidność, dyspozycyjność, uczciwość oraz umiejętność pracy w zespole i gotowość do pracy w systemie zmianowym. Oferowana jest prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie do zajęć sportowych, atrakcyjna premia roczna, świąteczne bonusy dwa razy do roku, dofinansowanie kolonii i zimowisk dla dzieci oraz posiłków.

Kierowca ciężarówki

Firma transportowa wymaga od pracownika prawa jazdy kat. C+E i aktualne dokumenty dotyczące zawodu, doświadczenia w ruchu międzynarodowym oraz takich cech jak pracowitość i rzetelność.

Oferowane wynagrodzenie (niezależne od przejechanych km/wykonanych transportów) – 7200 – 10 500 zł brutto miesięcznie.

System pracy - dwutygodniowy, ze zjazdami do piątku - weekend wolny.

Sprzedawca

W Nowej Soli można starać się też o pracę, jako sprzedawca. Oferowane jest atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy, umowa o pracę, pakiet ubezpieczenia na życie dla pracowników i ich rodzin, pakiety medyczne dla pracowników i ich rodzin, karta Multisport.

Do obowiązków należeć będzie obsługa klienta, przyjmowanie i wydawanie towaru, obsługa kasy fiskalnej. Mile widziane jest doświadczenie na podobnym stanowisku, gotowość do pracy w systemie zmianowym, orzeczenie będzie dodatkowym atutem. Oferowane pensja brutto miesięcznie 4,2 – 4,6 tys. zł.

Pielęgniarka do współpracy w hospicjum domowym

Jest to hospicjum domowe dla osób dorosłych w powiecie nowosolskim.

– Co daje praca w hospicjum? Przede wszystkim zaczynamy doceniać i celebrować nasze życie. Uświadamiamy sobie, że nasz wkład ma ogromny sens, a wdzięczność rodzin, którzy dziękują nam, że spotkali nas na swojej drodze daje wielką siłę do dalszego działania. Praca w każdym hospicjum zasługuje na wielki szacunek – czytamy w ogłoszeniu. Wymagane jest wykształcenie minimum średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, mile widziane doświadczenie w opiece hospicyjnej .

Pracodawca oferuje: stabilną pracę w zgranym, doświadczonym i profesjonalnym zespole medycznym, atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczne godziny pracy, różne formy zatrudnienia, możliwości rozwoju zawodowego i osobistego oraz pomoc merytoryczną i wsparcie.

Kucharz / Pomoc kuchenna

Do obowiązków będzie należało: przestrzeganie zasad i standardów firmy, przygotowanie posiłków według manualu, dbanie o czystość na kuchni , przestrzeganie HACCP i dbanie o sprzęty kuchenne.

Wymagania to: umiejętność pracy w zespole, chęć poszerzania kwalifikacji, uczciwość, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność pracy pod presją czasu, posiadanie książeczki do celów sanitarnych bądź chęć jej wyrobienia. Pracodawca zapewnia: pracę w nowym zespole, atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczny grafik, możliwość podnoszenia kwalifikacji, a tym samym możliwość awansu, pakiet szkoleń.

Kucharz/pizzer na pół etatu głównie na weekendy

Pizzeria zapewnia, że jeśli ktoś szuka pracy na cały etat i przyjdzie to również będzie rozważona jego kandydatura. Stawka godzinową na rękę to 25 – 30 zł.

- Oprócz umiejętności rozkręcania pizzy, zdolności kulinarne nie są ci praktycznie potrzebne. Bardziej cenimy umiejętność szybkiej pracy pod presją, logiczne myślenie oraz dobrą organizację pracy – piszą w ogłoszeniu właściciele pizzerii.

Wymagana jest m.in. umiejętność pracy w zespole, pozytywne nastawienie do pracy i dyspozycyjność. Pracodawca oferuje stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub zlecenie, terminowo wypłacane wynagrodzenie, elastyczne grafik, pakiet szkoleń wprowadzających, możliwość rozwoju, pracę z superludźmi w zespole, odzież roboczą, pracę w miejscu, w którym ceni się atmosferę i wzajemne relacje.

Praca w sklepie znanej sieci sklepów odzieżowo-przemysłowych

Pracodawca gwarantuje umowę o pracę, korzystne wynagrodzenie na czas, premię za sprzedaż, rabat pracowniczy do 25%, godziny pracy zgodnie z ustalonym grafikiem, możliwość rozwoju i awansu i wsparcie przyjaznego zespołu

Do obowiązków należeć będzie: profesjonalna obsługa klienta, obsługa kasy fiskalnej, rozładunek dostaw, ekspozycja towarów zgodnie ze standardami firmy

Wymagane wykształcenie min. zawodowe (handlowe - mile widziane).

Praca dla płytkarza – glazurnika

Ogólny zakres obowiązków to wykonywanie prac glazurniczych w produkowanych modułach łazienkowych. Wymagane jest doświadczenie w pracach glazurniczych, własny sprzęt (maszynka do cięcia, szlifierka kątowa, drobne narzędzia), dokładność w wykonywanych pracach, dobra organizacja pracy, komunikatywność, rzetelność. Firma oferuje stabilną i interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności, ubezpieczenie grupowe i inne benefity.

Można zarobić 8 000 - 14 000 zł / mies. brutto (forma samozatrudnienie)

Praca dla montera

Do obowiązków montera należeć będzie samodzielny montaż jednostek napędowych zgodnie ze specyfikacją klienta. Pracodawca oczekuje wykształcenia minimum zawodowego. Mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji, ale nie jest konieczne. Oferowana jest umowa o pracę bez pośredników, szkolenia i opieka trenera w okresie wdrożenia, wynagrodzenie obejmujące podstawę, premię do 20%, dodatki za nadgodziny, stawka adekwatna do posiadanych umiejętności i kwalifikacji. Są możliwości zmiany wynagrodzenia wraz z postępem rozwoju osobistego. Jest też pakiet benefitów: dofinansowanie prywatnej opieki medycznej LUXMED, posiłków w formie SmartLunch; do karty Multisport lub karnetu na siłownię; świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i dla chętnych ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

Można zarobić 5220 – 6200 miesięcznie brutto.

Operator hulajnóg

Do zadań będzie należało m.in. ładowanie baterii w magazynie oraz ich wymiana w pojazdach, dbanie o dostępność hulajnóg w najciekawszych miejscach Nowej Soli, monitorowanie dobrej kondycji technicznej hulajnóg, dostarczanie niesprawnych pojazdów do serwisu TIER.

Oferta współpracy jest kierowana do osób posiadających Działalność Gospodarczą oraz samochód dostawczy. Zarobić można od 3 do 7 tys. brutto miesięcznie.

