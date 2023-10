Akademiczki zagrają w czwartek w Gorzowie z potęgą europejskiego basketu

Zespół z Girony pod Barceloną nie ma za sobą szczególnie długiej historii. Drużyna, znana początkowo jako Uni Girona de Basquet, a potem Spar Citylift Girona i Spar Girona powstała w 2005 r. w wyniku fuzji CE Santa Eugenia oraz CB Vedruna. W 2009 r. uzyskała awans do rodzimej ekstraklasy i dwa pierwsze sezony ukończyła w niej na 5. miejscach.

Pierwszym symptomem rozwoju był awans w 2012 r. do fazy play off Copa de la Reina (czyli Pucharu Hiszpanii). Trzy lata później – po wygraniu finałowego play offu 2:0 z Perfumerias Avenida – gironystki zdobyły mistrzostwo swego kraju, a do kolekcji dołożyły jeszcze Superpuchar Hiszpanii. Sukcesy te powtórzyły w 2019 r. Spar trzykrotnie wystąpił w rozgrywkach Euroligi. Jego zawodniczką była w tamtym okresie m.in. Polka Daria Mieloszyńska-Zwolak.