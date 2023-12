Alarm przeciwpowodziowy powiecie żagańskim. Rzeka Bóbr przekroczyła stany alarmowe, ale woda już opada!

Alarm przeciwpowodziowy na Bobrze

Starosta uspokaja

Woda porwała pomost

W Żaganiu na Bobrze, w okolicach jazu koło elektrowni przy ul. Żelaznej Czytelnik zrobił zdjęcia dwóch przystani kajakowych, zainstalowanych przez miasto, z których jedną już porwała woda, a wygląda na to, że również druga może zostać porwana. - Ta inwestycja, to chluba UM Żagań, choć chyba jeszcze nikt z niej nie korzystał - zaznacza Wojciech Olejarz. - Gdyby ich nie zniszczył żywioł, to mogłyby służyć kajakarzom górskim.

- Mamy do czynienia z największą od wielu lat falą powodziową - odpowiedział mu wiceburmistrz Sebastian Kulesza. - Lokalizacja została zasugerowana przez samych użytkowników kajaków. Miejsce, z którego odczepił się pomost, nie ma nawet łagodnego podejścia, a znajduje się blisko przeprawy mostowej. Wie to każdy, kto musiał tam zatrzymać kajak i skoczyć z niego niemal do wody przy wysiadce. Sam kiedyś tego doświadczyłem. Reasumując, miejsce nie ma tu nic do rzeczy. Spiętrzenie jest oczywiście problemem, ale nie podważa sensu przystani kajakowej. Wykonawca musi wykonać zabezpieczenie solidniej.