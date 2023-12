Wysoka woda w lubuskich rzekach. Warta zalała bulwary w Gorzowie

Na stacji wodowskazowej Bledzew na Obrze utrzymywać się będą wahania stanów wody w strefie stanów ostrzegawczych z możliwością chwilowego przekroczenia stanu alarmowego. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to dziewięćdziesiąt procent - czytamy w komunikacie.

Podobnie sytuacja wygląda na Odrze środkowej od Słubic do Warty oraz Odrze dolnej od Warty do Gryfina.

Na odcinku Odry od Słubic do Gryfina, prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody w strefie stanów wysokich. W ciągu najbliższej doby na stacji wodowskazowej Gozdowice przekroczony zostanie stan ostrzegawczy, a w Kostrzynie nad Odrą wzrosty do stanów około ostrzegawczych - informuje Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu.