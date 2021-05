Ale hit! Odnaleziona 100-letnia tablica dębu Napoleona jest w Ogrodzie Botanicznym. Stoi przy klonie słynnego drzewa

W czasie drugiej wojny światowej tablica zaginęła. Nikt nie wiedział, co się z nią stało. Dopiero w latach 70. ubiegłego wieku podczas prowadzonych przy dębie Napoleona prac, pracownicy przypadkiem wykopali ją z ziemi. Wówczas nie przywiązywano do niej większej wagi. Dopiero kilkanaście lat temu odkryto, że to zabytek.

Dąb Napoleona w pełnej krasie, liczył 650 lat Tomasz Gawałkiewicz / GL

W Ogrodzie Botanicznym w Zielonej Górze rośnie klon dębu Napoleona

- Pojechałem na złomowisko i czytając tekst po niemiecku, zrozumiałem, jak cenna to jest rzecz – opowiada dr Sebastian Pilichowski. – Pomogli studenci. Znalezisko zostało wypiaskowane, bo tablica żelazna. Następnie pokryła ją farba. Zakonserwowana tablica trafiła do Nadleśnictwa Przytok. A to postanowiło ją przekazać Ogrodowi Botanicznemu. Pracownicy bardzo się ucieszyli z tak cennego prezentu. I postanowili wyeksponować go dla wszystkich, odwiedzających to miejsce.

Dlaczego tablica znalazła się teraz w Ogrodzie Botanicznym? Bo tu jest najlepsze dla niej miejsce do ekspozycji. Przecież to właśnie tu rośnie dąb Napoleon junior, czyli klon wegetatywny. To co kiedyś byłoby gałęzią Napoleona, dziś jest pniem niezbyt wielkiego, ale już owocującego drzewa.