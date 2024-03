Ania Wyszkoni wystąpiła w Żarach w ramach cyklu "Lubuskie wita wiosnę". Zobaczcie zdjęcia z imprezy

Ania Wyszkoni wystąpiła w Żarach w niedzielne popołudnie 17 marca. Koncert zorganizowano w hali przy Szkole Podstawowej nr 5, gdzie ustawiono specjalną scenę. Było osiemset osób, darmowe karty rozeszły się, jak ciepłe bułeczki już kilka tygodni temu. Ogromną pracę w przygotowanie koncertu gwiazdy włożyła ekipa Żarskiego Domu Kultury. Ania Wyszkoni pojawiła się na scenie z zespołem i zaśpiewała swoje największe stroje. Wystąpiła w przepięknych kreacjach, bardzo chętnie rozdawała autografy i pozowała do zdjęć po koncercie. Był to kolejny występ artystki w mieście, Wyszkoni zaśpiewała podczas Dni Żar już ponad dziesięć lat temu.

To jeden z trzynastu koncertów z cyklu "Lubuskie wita wiosnę" organizowanych przez Urząd Marszałkowski. Kolejne zaplanowano w Zielonej Górze, Kożuchowie, Żaganiu i Sulechowie, gdzie wystąpią już inne gwiazdy. Wydarzenie współfinansował Urząd Miasta w Żarach oraz ŻDK. - To był pierwszy tak duży koncert w Żarach w zamkniętej przestrzeni, mamy nadzieję, że nie ostatni - mówi Łukasz Matyjasek, dyrektor ŻDK. - Do tej pory organizowaliśmy koncerty w plenerze.

A w Zarach już w najbliższą niedzielę 24 marca wystąpi Adam Darski, zwany Nergalem, ale z muzyką, z którą mało kto go kojarzy. Muzyk wystąpi z Johnem Portrerem razem z ich projektem Me and The Man. Bilety są jeszcze dostępne